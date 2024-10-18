〈能源盤後〉美供應意外下降 推漲油價 但趨勢「有利於空頭」

鉅亨網編譯許家華 2024-10-18 06:19

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原油期貨價格周四 (17 日) 收高，為 5 個交易日來首見，部分係因美國原油庫存經過連續兩周大升後，上周竟意外下降。

分析師表示，在中東事態持續發展的背景下，交易商繼續權衡全球石油供應面臨的風險，但由於對中國 17 日甫宣布的最新刺激措施有所質疑，油價趨勢傾向走低。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 28 美分或 0.4%，收每桶 70.67 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 23 美分或 0.3%，收每桶 74.45 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油價格均跌至 10 月 2 日以來最低收盤價。

11 月交割汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.05 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.19 美元。

11 月交割天然氣價格下跌 0.8%，收每百萬 Btu 2.35 美元。

市場驅動力

合眾銀行財富管理公司高級投資策略師 Tom Hainlin 表示，美國經濟的韌性、美國庫存萎縮幅度超過預期，以及中東持續衝突，這些因素均推動了石油價格的上漲。但同時，因中國經濟活動疲軟，市場對中國刺激計畫反應不溫不火，且非 OPEC 國家的產油量增加，以及迄今以色列和伊朗仍克制回應，推動了油價阻力。

此前，中東緊張局勢升級的跡象是油價大漲的推力，WTI 原油更漲至 8 月以來的最高水準。然而，本周新聞報導稱，以色列不會攻打伊朗的石油或核設施，而是以軍事設施為目標，令市場對以色列的報復行動影響程度預期下降，原油價格回落。

中東局勢最新發展

《美聯社》報導，以色列軍方周四在加薩的行動中打死了三名哈馬斯武裝分子，其中一名可能是哈馬斯最高領導人 Yahya Sinwar。

Sevens Report Research 的共同編輯 Tyler Richey 表示，儘管中東局勢有所發展，但「目前基本面和價格的主要趨勢都對空頭有利」。「 近期央行啟動降息週期、OPEC+ 計劃年底前提高生產目標，以及以及高頻庫存數據中可見消費者需求下降的證據，這些全球經濟成長的不確定性均是原油空頭的支撐力。」

中國前一晚推出的振興房市計畫令人失望

中國政府 17 日公佈最新振興房市計畫，承諾擴大未完工住宅項目 (俗稱爛尾樓) 貸款金額近 1 倍至 4 兆人民幣，以提振房地產市場，但該刺激規模顯然遠低於市場預期，導致工業大宗商品 (如銅礦)遭拋售，中國股市和港股也隨之下跌。

Capex.com 中東總經理 George Pavel 指出，雖然中國的刺激措施可能會刺激需求並為油價提供一定支撐，但需求持續疲軟的跡象仍是當前看跌情緒的主要催化劑。

目前市場聚焦周五將公布的中國第三季 GDP 數據。他指出，中國第三季 GDP 預計年增 4.5%，略低於先前的 4.7%，若增長率令人失望，油價可能承受更多壓力。

美國石油供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 公布上周的石油供應數據後，油價獲得支撐。

EIA 公布，上周 (10/11 止) 美國商業原油庫存減少 220 萬桶、汽油供應量減少 220 萬桶，餾分油供應量減少 350 萬桶。

美國石油協會周二晚間公布，上周原油庫存減少 160 萬桶。

根據標準普爾全球商品洞察調查，分析師平均預期上周 (10/11 止) 美國國內原油庫存增加 170 萬桶、汽油供應量減少 100 萬桶，餾分油供應量減少 250 萬桶。

然而，EIA 表示，最近一周美國石油產量攀升 10 萬桶，達到創紀錄的 1350 萬桶 / 日，而俄克拉荷馬州庫欣、紐約商業交易所 (Nymex) 交割中心的原油庫存小幅增加 10 萬桶，達到 2500 萬桶。

汽油需求下降，最近一周車用汽油供應總量（需求指標）為 862 萬桶 / 日，低於一周前的 965.4 萬桶 / 日。

另外，EIA 周四公布，上周美國儲存的天然氣供應量增加 760 億立方英呎，接近分析師預期。