7金8銀取得敵意併購門票 玉山金新進榜
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 20:14
國內金控業今年再掀非合意併購話題，金管會今 (15) 日公布，經審視 2023 年財報數據，共有 7 家金控及 8 家銀行取得發動敵意併購門票，包含富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW)、凱基金 (2883-TW)，其中玉山金為今年新進榜，台新金則因近三年 ROE 不符合條件遭到剔除。
金管會銀行局副局長侯立洋說明，符合發動敵意併購門檻的 8 家銀行，分別為台北富邦銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行及上海商銀，與前一年度公布的名單相同。
金管會准許金融機構發動敵意併購，但訂有四項門檻，包括「資本充實、經營能力佳、國際布局發展能力、企業社會責任良好」。
金控方面，台新金因未符合近 3 年淨值報酬率 (ROE) 平均數排名同業前 2/3 條件，因而摔出 7 家符合發動敵意併購條件的金控名單；玉山金則因 ROE 條件符合門檻而上榜。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#多頭均線上攻
#均線指標上攻
#帶量突破均線糾結
延伸閱讀
- 金管會啟動永豐投信專案查核 促00887溢價本周內降回3%內
- 房市太熱... 國銀不動產放款吃緊 15家進入警戒區
- 國銀7月放款6520億元創新高 金管會：反映AI供應鏈接單狀況
- 房貸荒提解方 金管會要求國銀優先承作首購等三大類
上一篇
下一篇