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7金8銀取得敵意併購門票 玉山金新進榜

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 20:14

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7金8銀取得敵意併購門票 玉山金新進榜。(鉅亨網記者陳于晴攝)

國內金控業今年再掀非合意併購話題，金管會今 (15) 日公布，經審視 2023 年財報數據，共有 7 家金控及 8 家銀行取得發動敵意併購門票，包含富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW)、凱基金 (2883-TW)，其中玉山金為今年新進榜，台新金則因近三年 ROE 不符合條件遭到剔除。

金管會銀行局副局長侯立洋說明，符合發動敵意併購門檻的 8 家銀行，分別為台北富邦銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行及上海商銀，與前一年度公布的名單相同。


金管會准許金融機構發動敵意併購，但訂有四項門檻，包括「資本充實、經營能力佳、國際布局發展能力、企業社會責任良好」。

金控方面，台新金因未符合近 3 年淨值報酬率 (ROE) 平均數排名同業前 2/3 條件，因而摔出 7 家符合發動敵意併購條件的金控名單；玉山金則因 ROE 條件符合門檻而上榜。

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金管會敵意併購金控銀行

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