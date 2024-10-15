7金8銀取得敵意併購門票 玉山金新進榜

金管會銀行局副局長侯立洋說明，符合發動敵意併購門檻的 8 家銀行，分別為台北富邦銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行及上海商銀，與前一年度公布的名單相同。

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金管會准許金融機構發動敵意併購，但訂有四項門檻，包括「資本充實、經營能力佳、國際布局發展能力、企業社會責任良好」。

金控方面，台新金因未符合近 3 年淨值報酬率 (ROE) 平均數排名同業前 2/3 條件，因而摔出 7 家符合發動敵意併購條件的金控名單；玉山金則因 ROE 條件符合門檻而上榜。