【專家分享】第三季財報將出爐，未來趨勢產業、黑馬股怎麼看？10/21專家看法獨家分享

鉅亨研報 2024-10-17 11:20

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隨著指數衝高，今年的市場許多個股皆有較大的漲幅，時序至 2024 下半年，即將邁入第三季的財報公告期間，又適逢美國總統大選，料股市可能出現不小的波動，屆時市場就容易回歸基本面來做檢視，故前三季上市櫃公司的成績單，就會是一個相當重要的指標，若公司營運樂觀且未來展望佳，到明年五月前才報空窗期這段期間，市場就容易出現較大的想像空間，自然就有機會反映在股價的漲幅上。

舉例而言，近期市場最為關注本日下午台積電法說，目前不論法人或是市場普遍關注的重點包含第四季展望、今年營運成長、未來五年狀況、先進製程代工價格調整、營收與毛利.. 等。



此外，資本支出也會是相當值得關注的重點，原因在於日前 ASML 對未來訂單展望大幅低於市場預期，使得近期美股出現較大幅度的波動，而若台積電資本支出並未下滑，持平甚至是增加，將有機會消弭市場對於先進領域可能出現衰退或供過於求的疑慮。

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由此可見，財報的公布處處皆有投資的機會，投資人如何從眾多財報中找出重點並配合自己適合的投資方式就相當的重要，例如用法人推估的 EPS 數據來計算本益比或者可以利用已公布的 EPS 來推估。

若投資人較無頭緒也沒有關係，本次永豐金證券旗下平台豐雲學堂，就邀請到股海老牛來和大家分享如何從第三季財報中找到黑馬股。

老牛將下周一晚間 7 點的直播和大家分享以下 3 個部分

（1）第三季財報為什麼是市場關注焦點？獲利數據背後藏著哪些投資契機？

（2）台積電法說表現，對於未來市場有何啟示？

（3）點名 1-2 家有潛力黑馬股，分享他們如何在競爭中脫穎而出。

喜愛投資的朋友敬請把握機會！