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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至6.51元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 02:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.51元，其中最高估值8.43元，最低估值5.61元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.43(8.43)7.258.3
最低值5.61(5.61)4.646.64
平均值6.69(6.58)5.967.32
中位數6.51(6.1)6.067.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值162.85億158.45億164.78億
最低值146.26億142.97億156.18億
平均值155.58億149.38億159.18億
中位數158.20億149.83億158.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.562.277.346.155.19
營業收入156.03億128.27億112.24億131.95億173.38億

詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSYF

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