鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至6.51元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 02:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.51元，其中最高估值8.43元，最低估值5.61元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.43(8.43)
|7.25
|8.3
|最低值
|5.61(5.61)
|4.64
|6.64
|平均值
|6.69(6.58)
|5.96
|7.32
|中位數
|6.51(6.1)
|6.06
|7.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|162.85億
|158.45億
|164.78億
|最低值
|146.26億
|142.97億
|156.18億
|平均值
|155.58億
|149.38億
|159.18億
|中位數
|158.20億
|149.83億
|158.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.56
|2.27
|7.34
|6.15
|5.19
|營業收入
|156.03億
|128.27億
|112.24億
|131.95億
|173.38億
詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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