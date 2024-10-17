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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.04%，報10.5077元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 01:40


截至台北時間17日01:40，美元/瑞典克朗上漲0.108點漲幅達1.04%，暫報10.5077點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.86%
  • 近 1 週：+0.76%
  • 近 3 月：-1.89%
  • 近 6 月：-4.34%
  • 今年以來：+3.44%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.29%
  • 美元/挪威克朗相關性0.78，本日上漲1.14%
  • 美元/韓元相關性0.67，本日上漲0.02%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.84，本日上漲0.28%
  • 紐元/美元相關性-0.75，本日上漲0.08%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日上漲0.59%

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美元/瑞典克朗10.49750.94%
韓元/美元0.00073277999999999990.00%
歐元/美元1.0863-0.27%
紐元/美元0.6055-0.13%
英鎊/美元1.2988-0.63%

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