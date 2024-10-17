外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.04%，報10.5077元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 01:40
截至台北時間17日01:40，美元/瑞典克朗上漲0.108點漲幅達1.04%，暫報10.5077點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.86%
- 近 1 週：+0.76%
- 近 3 月：-1.89%
- 近 6 月：-4.34%
- 今年以來：+3.44%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.29%
- 美元/挪威克朗相關性0.78，本日上漲1.14%
- 美元/韓元相關性0.67，本日上漲0.02%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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