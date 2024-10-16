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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.14%，報10.9242元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 23:10


截至台北時間16日23:10，美元/挪威克朗上漲0.123點漲幅達1.14%，暫報10.9242點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.57%
  • 近 1 週：+0.98%
  • 近 3 月：+0.10%
  • 近 6 月：-1.14%
  • 今年以來：+6.65%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.78，本日上漲0.81%
  • 美元/新加坡幣相關性0.64，本日上漲0.19%
  • 美元/南非蘭特相關性0.61，本日上漲0.17%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.72，本日上漲0.57%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.08%
  • 歐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.17%

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美元/挪威克朗10.92551.16%
南非蘭特/美元0.056690.18%
澳元/美元0.6664-0.55%
紐元/美元0.6057-0.10%
歐元/美元1.0873-0.17%

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