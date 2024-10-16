外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.14%，報10.9242元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 23:10
截至台北時間16日23:10，美元/挪威克朗上漲0.123點漲幅達1.14%，暫報10.9242點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.57%
- 近 1 週：+0.98%
- 近 3 月：+0.10%
- 近 6 月：-1.14%
- 今年以來：+6.65%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.78，本日上漲0.81%
- 美元/新加坡幣相關性0.64，本日上漲0.19%
- 美元/南非蘭特相關性0.61，本日上漲0.17%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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