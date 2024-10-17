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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.49%，報1.493元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 03:50


截至台北時間17日03:50，歐元/加幣下跌0.0073點跌幅達0.49%，暫報1.493點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.29%
  • 近 1 週：+0.15%
  • 近 3 月：+0.64%
  • 近 6 月：+2.42%
  • 今年以來：+2.63%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.51，本日下跌1.08%
  • 美元/瑞郎相關性-0.49，本日下跌0.44%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.48，本日下跌0.03%

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