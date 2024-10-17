路透：烏克蘭尋求在拜登卸任前收到加入北約邀請

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-17 08:30

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一名烏克蘭高階外交官周三（16 日）表示，基輔正尋求在美國總統拜登卸任前收到加入北約（NATO）的邀請，並稱此舉對拜登來說，是一份恰當的政治遺緒。

據《路透》報導，烏克蘭駐北約大使 Nataliia Galibarenko 說：「我們的想法是，此時向烏克蘭發出這個邀請，是一種政治信號」。

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Galibarenko 說，基輔並不要求立即啟動入盟談判，但現在發出正式邀請，將釋出一個強而有力的信息。

被問及烏克蘭希望北約何時發出入盟邀請時，Galibarenko 回答：「越快越好」。

「我方真誠地相信，這可以成為美國現任政府遺緒的一部分。」Galibarenko 表示。

2022 年 9 月底，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，根據加速程序，申請加入北約。

他在最近幾周明確表示，把提前收到加入北約的邀請，視為「勝利計畫」的一部分。

近年來西方國家對烏克蘭加入北約，一直採取模糊政策，一方面，不願斷絕烏克蘭的希望，另一方面，也不願激化與俄羅斯的衝突。

包括北約主導力量美國在內，大多數北約成員國現階段尚未表現出向烏克蘭發出加入北約邀請的意願。一名不願透露姓名的美國高階官員上周曾說，華府的立場沒有改變。