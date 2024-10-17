〈貴金屬盤後〉美公債殖利率回落 刺激黃金邁向歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-10-17 06:22
黃金價格周三 (16 日) 升至歷史新高，係因美債殖利率疲軟且主要央行預期降息，以及持續的地緣政治衝突帶來的額外避險支撐，推動黃金價格上漲。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter A. Grant 表示，美聯準會 (Fed)11 月降息 25 個基點的預期更加鞏固，歐洲和英國通膨數據疲軟，提高歐洲央行和英國央行採取更激進寬鬆政策的預期，這導致殖利率普遍下降，從而提振黃金價格。
「甚至有可能看到金價接近 3000 美元的外部機會，這可能偏向 2025 年第一季的目標。」Grant 說。
美國公債殖利率下降至一周多以來最低水準，由於黃金不孳息，因此降息和公債殖利率下降都能降低投資黃金的機會成本，提升其吸引力。
根據 CME Fed 觀察工具，交易員目前預計 11 月美國降息 25 個基點的可能性約為 94%。
歐洲央行似乎將於周四再次降息，而英國通膨下降顯示英國央行下個月將降息。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，黃金的主要看漲驅動因素包括：財政不穩定風險、避險吸引力、地緣政治緊張局勢、去美元化、美國總統選舉的不確定性以及央行降息。
參加倫敦金銀市場協會年度聚會的代表預測，未來 12 個月黃金價格將升至 2941 美元，白銀價格將升至每盎司 45 美元。
其他貴金屬交易
- 利率避險神器！活用利率期貨交易策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉美債殖利率回落 市場等待更多數據 黃金小幅上漲
- 〈貴金屬盤後〉美債殖利率回落 市場等待更多數據 黃金小幅上漲
- 黃金上漲動力漸失 投資這4檔週期性股時機來了！
- 〈貴金屬盤後〉中國刺激措施不給力 美元又登2個月高點 黃金收低
下一篇