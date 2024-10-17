search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

期貨

〈貴金屬盤後〉美公債殖利率回落 刺激黃金邁向歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-10-17 06:22

cover image of news article
（圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周三 (16 日) 升至歷史新高，係因美債殖利率疲軟且主要央行預期降息，以及持續的地緣政治衝突帶來的額外避險支撐，推動黃金價格上漲。

  • 截稿前，現貨黃金上漲 0.5%，至每盎司 2673.24 美元，接近 9 月 26 日觸及的歷史高點 2685.42 美元。
  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.5%，收每盎司 2691.3 美元。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter A. Grant 表示，美聯準會 (Fed)11 月降息 25 個基點的預期更加鞏固，歐洲和英國通膨數據疲軟，提高歐洲央行和英國央行採取更激進寬鬆政策的預期，這導致殖利率普遍下降，從而提振黃金價格。

「甚至有可能看到金價接近 3000 美元的外部機會，這可能偏向 2025 年第一季的目標。」Grant 說。

美國公債殖利率下降至一周多以來最低水準，由於黃金不孳息，因此降息和公債殖利率下降都能降低投資黃金的機會成本，提升其吸引力。

根據 CME Fed 觀察工具，交易員目前預計 11 月美國降息 25 個基點的可能性約為 94%。

歐洲央行似乎將於周四再次降息，而英國通膨下降顯示英國央行下個月將降息。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，黃金的主要看漲驅動因素包括：財政不穩定風險、避險吸引力、地緣政治緊張局勢、去美元化、美國總統選舉的不確定性以及央行降息。

參加倫敦金銀市場協會年度聚會的代表預測，未來 12 個月黃金價格將升至 2941 美元，白銀價格將升至每盎司 45 美元。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀堅挺約 0.6% 至 31.67 美元。
  • 現貨鉑金上漲 1%，至 994.43 美元。
  • 現貨鈀金上漲 1.5%，至 1024.76 美元。

文章標籤

貴金屬黃金白金白銀

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金2673.4456-0.04%
現貨白銀31.677-0.04%
現貨白金995.6083-0.16%
近月黃金2689.7-0.06%
近月白金998.30.39%
近月白銀31.89-0.26%

延伸閱讀


Empty