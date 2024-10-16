search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

期貨

〈貴金屬盤後〉美債殖利率回落 市場等待更多數據 黃金小幅上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-10-16 06:30

cover image of news article
（圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周二 (15 日)因美公債殖利率回落而小幅走高，同時投資人正謹慎等待更多數據，以探索聯準會 (Fed) 的寬鬆週期。

  • 現貨黃金上漲 0.5% 至每盎司 2663.83 美元。
  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.5%，收每盎司 2678.9 美元。

由於紐約州製造業活動疲軟，基準 10 年期公債殖利率下滑，使得不孳息的黃金更具吸引力，但美元依舊徘徊在兩個多月以來的最高水準附近。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「隨著公債價格上漲，其殖利率略有回落，這為黃金市場提供了一點穩定性和一點支撐。但我們預期，黃金將經歷一段暫停或盤整。」

「我們現在更傾向認為，黃金將橫盤邁向上升趨勢，因為殖利率確實有些回落，我們將看到美元出現小幅回調。」

根據 CME FedWatch 工具，目前交易員預計 11 月降息 25 個基點的可能性約為 90%。

市場聚焦即將公佈的美國零售銷售、工業生產數據以及本周稍晚公布的失業救濟周數據。

由於黃金不孳息，因此降息和公債殖利率下降都能降低投資黃金的機會成本，提升其吸引力。另外，由於黃金以美元計價，因此高漲的美元會令非美元買家對黃金卻步。黃金具避險特質，故而在政治和經濟不確定時期也會上漲。

德國商銀報告中指出，若媒體報導屬實，以色列預計的報復行動將避開伊朗的石油和核設施，那麼地緣政治風險將會降低，這方面對金價的支撐也會減弱。

「我們認為，黃金有輕微下行風險，預計年底金價將達到 2600 美元。」

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 1%，至每盎司 31.49 美元。
  • 現貨白金下跌 0.5%，至每盎司 988.45 美元。
  • 現貨鈀金下跌 1.6%，至 1012.98 美元。

文章標籤

黃金白銀白金貴金屬

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金2662.01610.01%
現貨白銀31.4677-0.01%
現貨鈀金1008.2216-0.12%
現貨白金984.083-0.37%
近月黃金2678.4-0.02%
美國10年公債殖利率4.0375-1.66%
近月白金996.3-0.03%
近月白銀31.67-0.29%

延伸閱讀


    Empty