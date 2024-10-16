〈貴金屬盤後〉美債殖利率回落 市場等待更多數據 黃金小幅上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-10-16 06:30

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黃金價格周二 (15 日)因美公債殖利率回落而小幅走高，同時投資人正謹慎等待更多數據，以探索聯準會 (Fed) 的寬鬆週期。

現貨黃金上漲 0.5% 至每盎司 2663.83 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.5%，收每盎司 2678.9 美元。

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High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「隨著公債價格上漲，其殖利率略有回落，這為黃金市場提供了一點穩定性和一點支撐。但我們預期，黃金將經歷一段暫停或盤整。」

根據 CME FedWatch 工具，目前交易員預計 11 月降息 25 個基點的可能性約為 90%。

市場聚焦即將公佈的美國零售銷售、工業生產數據以及本周稍晚公布的失業救濟周數據。

由於黃金不孳息，因此降息和公債殖利率下降都能降低投資黃金的機會成本，提升其吸引力。另外，由於黃金以美元計價，因此高漲的美元會令非美元買家對黃金卻步。黃金具避險特質，故而在政治和經濟不確定時期也會上漲。

德國商銀報告中指出，若媒體報導屬實，以色列預計的報復行動將避開伊朗的石油和核設施，那麼地緣政治風險將會降低，這方面對金價的支撐也會減弱。

「我們認為，黃金有輕微下行風險，預計年底金價將達到 2600 美元。」

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