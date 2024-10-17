〈能源盤後〉市場權衡供需 原油連跌4日 持續盤旋兩周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-10-17 05:37

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原油期貨周三 (16 日) 價格持續走低，為連續第四個交易日下跌，續創兩周來最低價位，係因交易商聚焦不確定的需求前景，尤其是來自全球最大原油進口國──中國的需求。

本周二媒體報導，以色列總理內塔尼亞像美國拜登總統表示，以色列不會攻擊伊朗石油設施，僅以軍事基地為攻擊目標。這消息導致當日油價應聲大挫 4% 以上。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 19 美分或 0.3%，收每桶 70.39 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3 美分或不到 0.1%，收每桶 74.22 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油價格均跌至 10 月 2 日以來最低收盤價。

11 月交割汽油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.04 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.17 美元。

11 月交割天然氣價格大跌 5.2%，收每百萬 Btu 2.37 美元。

市場驅動力

伊朗 10 月 1 日對以色列發動飛彈空襲，以色列揚言報復，市場本擔憂，雙方衝突加劇後恐影響該地區原油產量與流動，引發 10 月原油漲勢，但爾後傳出以色列將不會攻打伊朗石油或核設施，而是以軍事設施為目標。

Zaye Capital 投資長 Naeem Aslam 表示，交易員「很大程度上已經消化了中東緊張局勢」，許多人基本上已經認為，以色列就算攻擊伊朗能源設施，也相當有限。

然而，「事實是，我們正在考慮兩國直接互相攻擊的情況，」他補充道。「現在情況非常嚴重，因為目前美國正在大力調解此事，雙方戰勢一觸即發。」

他稱，儘管媒體報導以色列不會攻打伊朗石油設施，但據悉伊朗一直在「試圖堵住外洩並撲滅大火」。多家新聞機構均報導伊朗哈格島發生石油洩漏，而路透社則報導伊朗一家煉油廠周二發生火災。

分析師表示，以色列和伊朗之間的局勢仍然高度緊張，戰事一觸即發，任何風吹草動均可能為原油提供新的支撐。

Exness 高級市場策略師 Christopher Tahir 評論：「在需求方面，市場參與者正在尋找有關中國財政政策的更明確信號，因為經濟復甦的不確定性影響了石油需求預期。」「OPEC 和 IEA 均下調今年全球石油需求成長的預測，主要是由於中國消費預期發生變化。」他說。

機構 2024 年 需求成長 (萬桶 / 日) 2024 年 總需求量 (萬桶 / 日) 2025 年 需求成長 (萬桶 / 日) 2025 年 總需求量 (萬桶 / 日) IEA 8.6 10284 9.98 10383.8 OPEC 1.4 10414 1.9 10578

從價格角度來看，Zaye 資本市場公司的 Aslam 認為，由於中國需求量影響市場，石油已大致恢復到「正常基本面」。「因此，倘若地緣政治局勢不緊張，阻力最小的路徑傾向於下行。」

另外，因應周一為美國假日 (哥倫布日)，本周的美國能源資訊局 (EIA) 供應報告延後一日至周四公布。