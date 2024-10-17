朝鮮半島「火藥桶」會被點燃嗎？中國學者這麼説

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-17 07:31

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連日來，朝鮮半島局勢持續升級。

北韓表示，由於南韓對北韓的重大主權侵犯挑釁行徑，14 日～15 日兩天，北韓全國有 140 多萬名青年同盟幹部和青年學生報名參軍或返回軍隊。

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據北韓官媒《朝中社》周三（16 日）報導，這些年輕人決心要打一場「以革命武器摧毀敵人的神聖戰爭」。

南韓聯合參謀本部周二表示，北韓中午 12 時左右在兩韓軍事分界線以北炸毀連接南北韓的京義線、東海線的鐵軌和連接公路。

南韓軍方在北韓炸毀鐵軌和道路後，朝軍事分界線以南展開「對應射擊」。

朝鮮半島局勢驟緊，「火藥桶」會被點燃嗎？

據《中新網》報導，中國社會科學院韓國研究中心研究員、朝鮮半島問題專家朴光海說：「朝鮮半島局勢並非是在近日陷入了緊張狀態。」

朴光海指出，事實上，自尹錫悅政府改變文在寅政府的對話和解合作政策以來，兩韓關係就已經惡化。

朴光海進一步分析，過去這幾年，尹錫悅政府不斷強化美韓、美日韓三邊軍事合作，在 2023 年 4 月同美國簽署了《華盛頓宣言》，2024 年 7 月還簽署了《關於朝鮮半島核威懾與核作戰指南》的聯合聲明，以因應北韓的威脅。

2024 年 8 月 15 日「光復節」79 周年紀念日當天，尹錫悅更提出了統一願景和促進統一戰略，給北韓帶來極大刺激。

朴光海認為，接下來，朝鮮半島局勢很可能還會持續緊張。「雙方現在出現一些情緒化的表現，擦槍走火的可能性還是存在的。」

他解釋稱：「因為現在兩國都憋著一股勁兒，互不妥協，尤其是雙方之間沒有任何對話渠道，這是兩國關係緊繃的一個重要原因。」

不過，朴光海也強調：「南北韓發生戰爭的可能性是比較低的，半島局勢整體上能夠得到有效管控。」