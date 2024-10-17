美大選將至、機構投資人增持 比特幣漲破6.8萬 專家：此波反彈劍指歷史高點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-17 09:57

‌



全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 周三 (16 日) 漲破 6.8 萬美元，盤中暴漲逾 3%，今 (17) 日在亞洲早盤交易時段持續上漲逾 1%，從 9 月低點 5.3 萬美元向上續彈，年初迄今已上漲逾六成。

根據 ETF 追蹤機構 Farside 數據，比特幣現貨 ETF 周一 (14 日) 錄得逾 5.5 億美元的淨流入金額，創 6 月以來單日最大流入紀錄，意味著投資需求的復甦。

‌



機構投資人對比特幣的興趣，也有助於將比特幣在加密貨幣領域主導地位推升至 3 年半高點。根據 CoinMarketCap 數據，在 2.32 兆美元加密貨幣市場中，比特幣的佔比已從今年初的 50% 左右，進一步上升至 57% 以上。

根據貝萊德最新數據，該資產管理巨頭旗下 iShares Bitcoin TrustETF 截至周二 (15 日) 持有超過 37.5 萬枚比特幣，市值突破 250 億美元。貝萊德執行長 Larry Fink 近日表示，比特幣是黃金等其他大宗商品的替代品。

一些分析師也指出，對中國新刺激措施的預期是價格飆升的另一個潛在原因。

FxPro 資深市場分析師 Alex Kuptsikevich 說：「新一輪牛市反彈的潛在目標似乎直指接近 7.4 萬美元的歷史高點，更遙遠的目標是到年底達到 8 萬美元。」

比特幣近來漲勢也使其市值超過 1.3 兆美元，躋身全球十大最有價值資產之列，僅次於臉書母公司 Meta。