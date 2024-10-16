盤後速報 - 富邦臺灣中小(00733)次交易(17)日除息1.32元，參考價54.48元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05
富邦臺灣中小(00733-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。
首日參考價為54.48元，相較今日收盤價55.80元，息值合計為1.32元，股息殖利率2.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/17
|55.80
|1.321
|2.37%
|0.0
|2024/04/18
|65.6
|5.153
|7.86%
|0.0
|2023/10/19
|52.85
|1.2
|2.27%
|0.0
|2023/04/21
|37.24
|0.114
|0.31%
|0.0
|2022/10/19
|31.11
|0.984
|3.16%
|0.0
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