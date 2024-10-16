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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦臺灣中小(00733)次交易(17)日除息1.32元，參考價54.48元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05


富邦臺灣中小(00733-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。

首日參考價為54.48元，相較今日收盤價55.80元，息值合計為1.32元，股息殖利率2.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/17 55.80 1.321 2.37% 0.0
2024/04/18 65.6 5.153 7.86% 0.0
2023/10/19 52.85 1.2 2.27% 0.0
2023/04/21 37.24 0.114 0.31% 0.0
2022/10/19 31.11 0.984 3.16% 0.0

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