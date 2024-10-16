盤後速報 - 元大MSCI A股(00739)次交易(17)日除息0.5元，參考價22.28元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05
元大MSCI A股(00739-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為22.28元，相較今日收盤價22.78元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.19%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/17
|22.78
|0.5
|2.19%
|0.0
|2022/10/19
|23.23
|0.19
|0.82%
|0.0
|2020/10/28
|25.51
|0.5
|1.96%
|0.0
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