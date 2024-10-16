search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 元大MSCI A股(00739)次交易(17)日除息0.5元，參考價22.28元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05


元大MSCI A股(00739-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為22.28元，相較今日收盤價22.78元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.19%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/17 22.78 0.5 2.19% 0.0
2022/10/19 23.23 0.19 0.82% 0.0
2020/10/28 25.51 0.5 1.96% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
元大MSCI A股22.78-1.98%

延伸閱讀


Empty