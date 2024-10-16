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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦臺灣優質高息(00730)次交易(17)日除息1.3元，參考價22.71元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05


富邦臺灣優質高息(00730-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

首日參考價為22.71元，相較今日收盤價24.01元，息值合計為1.3元，股息殖利率5.41%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/17 24.01 1.3 5.41% 0.0
2023/10/19 19.52 1.136 5.82% 0.0
2022/10/19 16.2 1.077 6.65% 0.0
2021/10/19 21.15 1.127 5.33% 0.0
2020/10/21 17.4 0.843 4.84% 0.0

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