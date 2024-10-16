盤後速報 - 富邦臺灣優質高息(00730)次交易(17)日除息1.3元，參考價22.71元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05
富邦臺灣優質高息(00730-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
首日參考價為22.71元，相較今日收盤價24.01元，息值合計為1.3元，股息殖利率5.41%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/17
|24.01
|1.3
|5.41%
|0.0
|2023/10/19
|19.52
|1.136
|5.82%
|0.0
|2022/10/19
|16.2
|1.077
|6.65%
|0.0
|2021/10/19
|21.15
|1.127
|5.33%
|0.0
|2020/10/21
|17.4
|0.843
|4.84%
|0.0
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