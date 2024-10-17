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鉅亨速報

盤後速報 - 桓達(4549)下週(10月24日)除權0.2元，預估參考價157.35元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 17:05


桓達(4549-TW)下週(10月24日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。

以今日(10月17日)收盤價160.50元計算，預估參考價為157.35元，權值合計為3.15元。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

桓達(4549-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為製程自動化感測器之設計,生產與銷售。電機氣動控制元件之設計,生產與銷售。電子電力控制儀表等整合服務。近5日股價上漲0.32%，櫃買市場加權指數上漲0.9%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/24 160.50 0.0 0.0% 0.2
2024/07/18 148.0 4.0 2.7% 0.0
2023/08/29 98.0 0.0 0.0% 1.1
2023/07/06 117.0 4.0 3.42% 0.0
2022/08/24 92.0 0.0 0.0% 1.1

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