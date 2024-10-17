盤後速報 - 桓達(4549)下週(10月24日)除權0.2元，預估參考價157.35元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 17:05
桓達(4549-TW)下週(10月24日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。
以今日(10月17日)收盤價160.50元計算，預估參考價為157.35元，權值合計為3.15元。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
桓達(4549-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為製程自動化感測器之設計,生產與銷售。電機氣動控制元件之設計,生產與銷售。電子電力控制儀表等整合服務。近5日股價上漲0.32%，櫃買市場加權指數上漲0.9%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/24
|160.50
|0.0
|0.0%
|0.2
|2024/07/18
|148.0
|4.0
|2.7%
|0.0
|2023/08/29
|98.0
|0.0
|0.0%
|1.1
|2023/07/06
|117.0
|4.0
|3.42%
|0.0
|2022/08/24
|92.0
|0.0
|0.0%
|1.1
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 桓達(4549)急拉3.03%報170.0元，成交477張
- 盤中速報 - 桓達(4549)大漲7.08%，報181.5元
- 盤中速報 - 桓達(4549)股價拉至漲停，漲停價186.0元，成交2,937張
- 盤中速報 - 桓達(4549)大跌7.35%，報157.5元
上一篇
下一篇