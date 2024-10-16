盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)股價拉至漲停，漲停價138.5元，成交285張
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 09:00
錼創科技-KY創(6854-TW)16日09:00上漲12.5元，股價漲停報138.5元，委買122張，成交285張。
主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。所屬產業為半導體業，相關半導體業近5日上漲5.45%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：-17 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
- 融資增減：+1,289 張
- 融券增減：+3 張
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