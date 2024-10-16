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鉅亨速報

盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)股價拉至漲停，漲停價138.5元，成交285張

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 09:00


錼創科技-KY創(6854-TW)16日09:00上漲12.5元，股價漲停報138.5元，委買122張，成交285張。

主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。所屬產業為半導體業，相關半導體業近5日上漲5.45%。

錼創科技-KY創(6854-TW)近5日股價上漲28.57%，集中市場加權指數上漲3.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：-17 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+20 張
  • 融資增減：+1,289 張
  • 融券增減：+3 張

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集中市場加權指數22889.54-1.73%
錼創科技-KY創138.59.92%

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