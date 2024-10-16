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鉅亨速報

盤後速報 - 力達-KY(4552)下週(10月23日)除息1.1元，預估參考價26.3元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05


力達-KY(4552-TW)下週(10月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(10月16日)收盤價27.40元計算，預估參考價為26.3元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

力達-KY(4552-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為以自營品牌專業研發、製造及銷售通用型空氣壓縮機。近5日股價下跌3.37%，集中市場加權指數上漲3.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/23 27.40 1.1 4.01% 0.0
2023/10/26 39.0 1.3 3.33% 0.0
2022/11/15 30.3 1.0 3.3% 0.0
2021/09/29 29.85 1.11 3.72% 0.0
2020/09/29 38.15 1.7 4.46% 0.0

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加權指數法興(售) 槓桿7.8

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