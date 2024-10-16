盤後速報 - 力達-KY(4552)下週(10月23日)除息1.1元，預估參考價26.3元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05
力達-KY(4552-TW)下週(10月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(10月16日)收盤價27.40元計算，預估參考價為26.3元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
力達-KY(4552-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為以自營品牌專業研發、製造及銷售通用型空氣壓縮機。近5日股價下跌3.37%，集中市場加權指數上漲3.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/23
|27.40
|1.1
|4.01%
|0.0
|2023/10/26
|39.0
|1.3
|3.33%
|0.0
|2022/11/15
|30.3
|1.0
|3.3%
|0.0
|2021/09/29
|29.85
|1.11
|3.72%
|0.0
|2020/09/29
|38.15
|1.7
|4.46%
|0.0
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