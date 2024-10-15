一個國家為何貧窮？今年諾貝爾經濟學獎得主給出了解答

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-15 17:13

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今年諾貝爾經濟學獎由 3 名美籍經濟學家 Daron Acemoglu、Simon Johnson 和 James A. Robinson 共同獲獎，三人的研究提供外界了解制度如何影響國家繁榮，以及窮國為什麼窮的原因。

1967 年出生於土耳其的 Acemoglu1 擁有美國和土耳其雙重國籍，在 1992 年於英國倫敦政經學院博士畢業後隔年獲聘在麻省理工學院任教，指導過 60 多名博士生，是美國國家科學院、土耳其科學院、美國藝術與科學院院士。此次獲獎後，Acemoglu 成為第三位獲得諾貝爾獎的土耳其裔學者，也是首位獲獎的土耳其裔經濟學家。

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Acemoglu 研究興趣廣泛，包括政治經濟學、經濟發展與增長、人力資本理論、增長理論、創新、搜索理論、網路經濟學和學習，其中就涉及本次獲獎主題，也就是不同社會經濟發展的政治、經濟和社會原因，例如政治制度差異、經濟政策的不同以及社會結構和文化的多樣性。

值得一提的是，Acemoglu 是 AI 的「觀望著」，並認為大規模投資 AI 的理由尚不明確且 AI 只能完成 5% 的工作。

Johnson 則在 1963 年於英國出生，在 1989 年獲得麻省理工大學博士學位，1996 年開始在麻省理工學院任教。他曾在 2000 年到 2001 年擔任美國證交會 (SEC) 市場信息諮詢委員會成員，在 2007 年到 2008 年亦曾任國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家跟研究部主任。

Johnson 是金融和經濟危機研究專家，長期關注危機的預防和緩解，以及與之密切相關的發達國家、新興市場和發展中國家的經濟成長問題。

Johnson 還非常熱衷於參與社會傳播，是經濟學學術網站 BaselineScenario.com 創辦人之一，並擔任《紐約時報》、《華盛頓郵報》與《新共和》等媒體的撰稿人。

Acemoglu 跟 Johnson 獲獎後，麻省理工學院獲得諾貝爾經濟學獎的教員名單增至十位，若以校友來看的話則有 13 位。

Robinson 則是三位獲獎者中最年長的一位。他於 1982 年獲得英國倫敦政治經濟學院學士，1986 年在英國華威大學獲得碩士學位，1993 年在美國耶魯大學獲得博士學位。他 000 自 2015 年起任教於芝加哥大學，目前還擔任芝加哥大學皮爾遜全球衝突研究與解決研究所所長。

Robinson 研究興趣聚焦於撒哈拉以南非洲和拉丁美洲等前殖民地國家，曾前往玻利維亞、哥倫比亞、海地、剛果、奈及利亞、獅子山、南非、辛巴威等國進行實地考察並收集數據。

在此次獲獎前，三位學者已經長期密切合作多年，他們對此次獲獎問題的研究興趣早在 20 多年前就已經開始。從他們三人合作的論文中可見一般，包括三人共同署名的《殖民地起源比較發展的實證研究》（2001）、《非洲的成功故事》（2001）以及《歐洲的崛起：大西洋貿易、制度變革和經濟增長》（2005）等等。

他們三人於 2002 年共同完成的、發表於《經濟學季刊》的論文《貧富的逆轉——論現代世界貧富格局中地理和制度的作用》，代表著他們此次獲獎的核心思想框架，也是 1 瑞典皇家科學院周一 (14 日) 公佈的 2024 年諾貝爾經濟學獎頒獎詞中的核心理論。

長期以來，地理被認為是影響國家財富的重要因素，例如氣候溫和的地區被認為更有利於農業生產和發展。然而，三位經濟學家認為地理因素並不是決定國家貧富的唯一原因，雖然地理位置和自然條件確實對經濟發展有影響，但它們並不能完全解釋國家之間的巨大收入差異。

他們認為，制度在國家經濟發展中起著至關重要的作用——制度包括政治制度、經濟制度和社會制度。良好的制度可以促進經濟增長和繁榮，而不良的制度則會導致經濟停滯和貧困。具體來說，包容性制度有助於長期經濟增長，而掠奪性制度則會阻礙經濟發展。

三位經濟學家通過研究殖民歷史，展示了殖民者在不同地區引入的制度對現代世界收入分配的影響。 在一些地區，殖民者建立了包容性制度，促進了長期的經濟增長; 而在另一些地區，殖民者建立了掠奪性制度，導致了長期的貧困。

三位經濟學家認為之所以為有這種差異，是因為在原本最貧窮和人口稀少的地方，歐洲殖民者引入或保留了促進長期繁榮的制度，但在最富裕和人口密集的殖民地，因為足夠富裕，制度反而卻更加掠奪性，對當地人口的繁榮促進作用較小。這種制度差異是現代世界收入分配不平等的重要原因之一。