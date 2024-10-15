晶片製造商ASMPT傳獲KKR競購 提初步私有化方案

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10 月初外媒報導，美國私募股權投資公司 KKR 傳考慮競購 ASMPT，已就私有化 ASMPT 提出不具約束力的初步方案，持有該公司約 25% 股份的 ASM International NV 也表示已註意到這項進展。

ASMPT 是全球最大的半導體封裝設備和 SMT 解決方案供應商，成立於 1975 年, 1989 年在香港上市，總部位於新加坡，2023 年度營業收入達 147 億港元。

KKR 的收購計畫如若成行，將可能使 ASMPT 獲得更強大的資金支持，加速其技術革新與市場擴展。不過，KKR 的收購意向尚處於早期階段。市場分析師認為，能否最終達成交易還要取決於多種因素，包括其他潛在競購者的興趣和市場整體環境的變化。