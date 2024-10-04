鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MRO-US)EPS預估下修至2.43元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對馬拉松石油(MRO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.47元下修至2.43元，其中最高估值2.94元，最低估值2.03元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.94(2.94)
|3.31
|3.47
|2.1
|最低值
|2.03(2.03)
|1.62
|1.77
|2.08
|平均值
|2.48(2.5)
|2.4
|2.62
|2.09
|中位數
|2.43(2.47)
|2.36
|2.54
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|69.62億
|74.71億
|75.51億
|最低值
|64.29億
|59.93億
|64.66億
|平均值
|66.44億
|66.02億
|70.06億
|中位數
|65.77億
|65.59億
|68.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.59
|-1.83
|1.20
|5.26
|2.56
|營業收入
|50.63億
|30.97億
|56.01億
|75.40億
|64.07億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MRO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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