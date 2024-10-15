〈陸股盤後〉中國9月出口大幅降溫 三大指數重挫

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-15 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（15 日）收盤大跌，跌幅都超過 2%，尾盤跌勢加速，中國海關總署周一公布的數據顯示，以美元計，9 月出口金額年增 2.4%，升幅較 8 月大幅縮小 6.3 個百分點，寫下 5 個月新低，且不如經濟學家預期。

滬指周二收盤驟跌 2.53% 報 3,201.29 點，深證成指大跌 2.53% 報 10,066.52 點，創業板指重挫 3.22% 報 2,085.99 點，滬深北三市成交額合計人民幣（下同）1.65185 兆元。

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券商、煤炭、有色、石油、保險、銀行、釀酒、房地產類股下跌，半導體、醫藥等族群走低。

中國海關總署周一公布的數據顯示，中國對日本、南韓、台灣等關鍵市場的出口下滑，對歐盟和美國的出口也至少創下 4 個月來最小升幅。

俄羅斯採購的中國商品規模，衝到 110 億美元，刷新歷史紀錄，凸顯北京持續減輕經濟制裁對莫斯科的衝擊。

據《彭博》報導，保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示，今年來中國的出口成長一直很強勁，有助於抵銷疲弱內需，隨著貿易緊張局勢加劇，明年出口恐怕難以維持強勁成長動能。

央國企控股上市公司增持、回購利多鈍化。

中國能建 (601868-CN) 周一晚間發布公告，稱公司於當日收到控股股東中國能源建設集團的通知，上市公司控股股東擬自公告披露日起 6 個月內增持公司股份，增持總金額不低於 3 億元，不超過 5 億元。

「招商系」多家上市公司周一也已集體發布增持與回購計畫公告。

回購增持金額方面，8 家公司的回購和增持金額上限之和為 41 億元，下限之和為 20.78 億元。

8 家「招商系」上市公司的背後，是總資產 10 兆元級別的招商局集團有限公司。

招商局是中央直接管理的國有重要骨幹企業，總部位於香港，是一家百年央企、綜合央企、駐港央企。

招商局是中國民族工商業的先驅，創立於 1872 年洋務運動時期。作為中國近代第一家股份制公司，招商局曾組建中國近代第一支商船隊，開辦了中國第一家銀行、第一家保險公司等，在中國近現代經濟史和社會發展史上具有重要地位，堪稱「央企老大哥」。

招商局官網顯示，目前集團共有 10 家境內上市公司，7 家境外上市公司，17 家重要參股公司。

去年全年招商局的營業收入為 9,244 億元，淨利潤 1,911 億元，總資產約 13.5 兆元。

那麼，招商局旗下公司為何在此時集中出手？