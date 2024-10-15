陸股持續回暖ETF募資表現亮眼 中證A500ETF今正式登陸深圳證交所

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-15 09:14

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自聯準會 (Fed) 降息以來，加上一系列重大刺激政策發佈，中國股市吹響反攻號角，上證指數截至上周四 (10 日) 反彈 21.52%，且首批發佈的 10 檔中證 A500ETF 募集情況亮眼，合計募資超過人民幣 220 億元。

值得一提的是，募資逾 20 億的中證 A500ETF 今 (15) 日將在深圳證交所上市，該 ETF 無論是散戶數量還是散戶佔比，均在同期深交所的 5 檔產品中排名第 1。中證 A500ETF 投資者超過 2 萬戶，其中散戶佔比 82.40%，在同期 10 隻產品中排名第 2。

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散戶佔比較高一方面體現出該產品更高的普惠性，另外也為產品上市後的表現儲備了較好的流動性和活躍性。

中證 A500ETF 追蹤的是 9 月 23 日正式發佈的中證 A500 指數，與滬深 300 等跨市場規模指數表徵不同市值規模上市公司證券整體表現不同，中證 A500 指數採用以行業均衡為核心的編製方法，從各行業選取 500 檔市值較大個股作為指數樣本，提升市值規模指標選樣下指數的行業分佈均衡度。

此外，為助力境內外資金更高效便捷地分享 A 股紅利，中證 A500ETF 設置可月月分紅機制。截至上周四，中證 A500 指數股息率為 2.69%。

具體來看，中證 A500ETF 合約顯示，基金管理人可每月對基金相對業績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，收益評價日核定的基金凈值增長率超過業績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大於零時，基金管理人可進行收益分配。

此外，合約稱在符合基金分紅條件的前提下，本基金可每月進行收益分配。對投資人而言，可分紅產品是把上市公司給 ETF 的紅利合理地分配給基民，助力投資者鎖定一部分收益。從流動性的角度，投資者對於分紅現金流的支配更加靈活。

中證 A500ETF 基金經理黃岳指出，從成分股權重來看，在滬深 300 指數的基礎上在非銀金融 + 銀行 + 食品飲料上減少了一定的權重，均勻分配到其餘新興行業。權重產業分佈方面與 A 股整體更一致，代表性更強。

中證 A500 指數的推出，為投資人提供更多樣化的市場基準，能夠進一步反映資本市場結構變化和產業轉型升級，而中證 A500ETF 有望成為投資人佈局 A 股核心資產的投資利器，為投資者提供更多元化的工具選擇。