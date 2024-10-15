8327%！美過去五年加強監管幣圈大賺逾兆罰款 今年迄今暴增78%創史上新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-15 10:58

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近年來，美國逐漸加大對加密貨幣行業的監管力道，最新數據顯示，自 2019 年以來，美國監管機構從 25 家加密貨幣公司收取 319.2 億美元 (約 1.04 兆台幣) 罰款跟和解金，這不僅反映出幣圈動蕩，也顯示監管機構對加密市場風險的高度關注。

從 2019 年開始，美國證交會 (SEC) 針對 EOS 發行商 Block.one 開出 2400 萬美元罰款，隔年 Telegram 因未註冊發行 Gram 代幣挨罰 12.4 億美元。2021 年加密貨幣熱潮開始，穩定幣發行商 Tether 也因虛報 USDT 資產而付了 1850 萬美元罰金。Poloniex 和 BitMEX 等交易所也接連挨罰，2022 年 BlockFi 和 Bittrex 也各自繳交 1 億和 2900 萬美元的罰金。

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最新數據顯示，今年迄今共達成 8 筆和解，SEC 收取超過 190 億美元 (約 6165 億台幣) 的罰款和解金，這一數字創下歷史新高，年增率高達 78%，跟 2022 年相比更暴增 8327%。由於今年尚未結束，考量到美國監管機構的強硬立場，今年年底前可能會有更多的和解。

值得注意的是，過去兩年共有 16 宗大額和解案，顯示監管力道顯著增加， 其中三家 FTX、Celsius 和幣安 (Binance) 成為監管機構嚴厲打擊對象。

FTX 及其姐妹公司 Alameda 的和解金額首屈一指。今年 8 月，FTX 與美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 達成協定，支付高達 127 億美元的和解金，同時也成為罰款金額最高案例。

分析師指出，FTX 的崩潰不僅導致數以萬計的投資者損失，也引發了全球範圍內的信任危機。

Celsius 和 Terraform Labs 的倒閉代表幣圈從牛市轉向熊市的關鍵時刻。前者今年初因未能保持流動性而申請破產，最終與美國聯邦貿易委員會以 47 億美元和解，接著 Terraform Labs 則因其 LUNA 和 UST 的崩潰，與 SEC 以 44.7 億美元和解。這些事件不僅影響市場情緒，也讓監管力道加強。

值得一提的是，目前仍在營運的幣安在去年也向美國支付 43 億美元罰款，成為所有支付罰款的公司中唯一仍在營業的企業。