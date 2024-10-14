比特幣價格上漲至近6.4萬美元 Mt Gox宣布推遲還款期限

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-14 14:10

‌



比特幣價格周一 (14 日) 亞盤上漲，延續了上周末的反彈，因為已解散的加密貨幣交易所 Mt Gox 將向債權人返還資產的計畫往後推遲 1 年，緩解了對近期拋售事件的擔憂。

但由於加密貨幣市場幾乎沒有出現更廣泛的正面訊號，整體加密貨幣仍然在很大程度上保持區間波動。由於擔心美國採取更多監管行動，上周價格波動擴大。

‌



截至台北時間 13:52，比特幣暫報 63886 美元，24 小時上漲 1.64%。由於日本假期，周一交易量清淡。

Mt Gox 的受託人上周表示，他們將在 2025 年 10 月 31 日之前，向債權人分配剩餘資產 (這些資產在 2014 年駭客攻擊期間被盜)。

這家已解散的交易所已於今年 7 月開始，向債權人返還價值近 90 億美元的被盜代幣 (其中大部分是比特幣)。但最近的數據顯示，受託人仍持有價值 28 億美元的代幣。

但儘管最近幾個交易日有所上漲，比特幣仍完全保持在今年大部分時間的交易區間內—即 5 萬美元至 6.5 萬 美元之間。由於缺乏積極信號，近日未能突破 6.5 萬美元。

在美國證券交易委員會 (SEC) 上周指控加密貨幣做市商 Cumberland 充當未經註冊的加密資產交易商後，價格也因擔心採取更多監管行動而受到影響。另一方面，加密貨幣交易所 Bitnomial 指控 SEC 在 XRP 期貨合約監管方面越權。

最近幾個交易日，加密資產的漲幅很大程度上落後於股市的漲幅，而美國利率下降放緩的前景也打壓了市場情緒。