NASA史上最大星際探測器升空 狂奔29億公里去木星「看海」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-15 09:00

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台灣時間周二（15 日）凌晨 00 點 06 分，美國 SpaceX 的獵鷹重型火箭從甘迺迪太空中心騰空而起，順利地將 NASA 的星際航行探測器「歐羅巴快船」（Europa）送上了天。

作為 NASA 十多年來首次向木星發射的探測器，這個花費 52 億美元的計畫，研究對象不是木星，而是一顆叫做「歐羅巴」的衛星。

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「歐羅巴」是木星的衛星，表面覆蓋著厚厚冰殼，目前的研究指向冰殼下擁有一片「鹹水海洋」，那裡也被視為太陽系（除地球外）適宜生命存續最有希望的地方之一。

作為 NASA 有史以來最大的星際探測器，「歐羅巴快船」的起飛重量達到 12,500 磅，完全展開後，探測器的太陽能帆板長度能達到 100 英尺，比一個標準籃球場更長一些。

探測器周二升空後，需要經過 5 年半、29 億公里的飛行，才能抵達木星。目前的預期是探測器能夠在 2030 年 4 月 11 日進入木星軌道。

隨後在 4 年時間裡，探測器將對目標衛星進行 49 次飛掠，最近距離只有 25 公里。屆時探測器搭載的 9 種儀器將對那顆星球展開完全測繪，包括識別冰面上的化合物、測量海洋深度等。

「歐羅巴快船」的主要任務，是使用一系列儀器觀察那顆木星的衛星，探索生命是否適宜在太陽系中的另一顆海洋星球存在。

科學家們推測「歐羅巴」的海洋水量，可能是整個地球的兩倍。