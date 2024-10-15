李強訪越南 中越發表聯合聲明

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:00

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中國國務院總理李強近日訪問越南，以下是中國和越南在周一（14 日）發表的聯合聲明：

一、應越南社會主義共和國政府總理范明政邀請，中華人民共和國國務院總理李強於 2024 年 10 月 12 日至 14 日對越南進行正式訪問。

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二、雙方回顧了中越兩黨兩國關係發展歷程，一致認為，中越兩黨、兩國和兩國人民在爭取國家獨立和民族解放事業中守望相助、相互支持，結下了「越中情誼深，同志加兄弟」的傳統友誼。在改革開放和革新時期，雙方堅持走好符合各自國情的社會主義道路，加強經驗交流和互利合作，取得許多務實成果，切實造福兩國人民。

三、越方熱烈祝賀中華人民共和國成立 75 周年，熱烈祝賀中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議勝利召開，通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出 300 多項重要改革舉措，支持中方以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，祝願並相信在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國黨、政府和人民定將全面建成社會主義現代化強國，勝利實現第二個百年奮鬥目標。

四、中方重申始終把越南視為周邊外交的優先方向，越方重申始終把對華關係視為越南獨立自主、全方位、多樣化對外政策的頭等優先。這是雙方的戰略選擇。雙方一致認為，各自國家的發展是對方國家的發展機遇，是地區和世界發展的積極因素。

五、雙方同意保持高層特別是兩黨兩國最高領導人之間的戰略溝通，共同引領中越關係發展。兩國政府加強指導各部門、各地方落實高層共識，推動兩國各領域合作取得更多成果。充分發揮黨際渠道特殊作用，進一步加強兩黨交流合作機制作用，加強幹部培訓合作，在治黨治國和各具特色的現代化事業進程中全面開展理論和經驗交流互鑑。積極落實中國全國人大與越南國會於 2024 年 4 月簽署的合作協議，推動儘早召開首次聯委會會議，加強中國全國政協與越南祖國陣線的友好交流合作。雙方同意發揮中越雙邊合作指導委員會統籌協調作用，指導兩國各部門各地方推進中越命運共同體建設，加強外交、公安、國防等戰略領域機制化交流合作。

六、雙方一致認為，防務安全合作是中越關係的重要支柱之一，同意加強防務安全合作。

七、雙方同意推動兩國發展戰略對接，落實好共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃，加快推進兩國鐵路、高速公路、口岸基礎設施互聯互通，加快建設中國壩灑－越南巴剎紅河界河公路大橋，加強公路技術交流合作，提升智慧海關「軟聯通」。雙方將發揮中越鐵路合作機制作用，加快老街－河內－海防標軌鐵路可研和同登－河內、芒街－下龍－海防標軌鐵路規劃編制工作，抓緊推進中國河口至越南老街標軌鐵路連接線工作。推動就上述三條標軌鐵路建設簽署兩國政府間合作協議，圍繞相關合作事宜繼續保持溝通。

八、雙方重申，要秉持傳統友好初心，牢記共同理想使命，久久為功加強中越友好宣傳。共同辦好 2025 年中越建交 75 周年暨「中越人文交流年」活動，增進兩國人民尤其是年輕一代的相互了解和友好感情。支持兩國地方特別是邊境省（區）開展交流合作。中方支持越方在重慶設立總領館。支持加強中越友好宣傳，鼓勵開展兩國媒體、新聞出版、廣播影視合作，通過黨際、青年、友城及友好組織等渠道，用好廣西、雲南、廣東、重慶等省區市紅色資源，開展形式多樣的研學、文旅、民間友好交流活動。

九、雙方重申，加強多邊協調配合是具有戰略意義的中越命運共同體建設的應有之義，將堅持弘揚多邊主義，秉持和平共處五項原則等國際關系基本準則，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，捍衛國際公平正義和發展中國家共同利益。堅定不移推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。共同反對霸權霸凌霸道，共同反對強權政治，共同反對各種形式的單邊主義。

十、雙方就海上問題深入坦誠交換意見，強調要更好管控和積極解決海上分歧，維護南海與地區和平穩定。一致同意要恪守兩黨兩國高層共識，堅持通過友好協商妥善管控分歧，積極尋求雙方都能接受的、符合《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》、包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的基本和長久解決辦法，不采取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，共同維護海上穩定。推動海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商早日取得實質進展，積極推進海上低敏感領域合作，加強海上搜救合作。繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，在協商一致基礎上早日達成有效、富有實質內容、符合包括《公約》在內國際法的「南海行為準則」。

十一、訪問期間，雙方簽署互聯互通、海關、民生、教育、農產品貿易、媒體、銀行等領域合作文件。