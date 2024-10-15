〈能源盤後〉陸財政部刺激計畫未見細節 原油挫2% 盡數回吐上周漲幅

鉅亨網編譯許家華 2024-10-15 06:16

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原油期貨周一 (14 日) 收低，Brent 原油價格下跌 2%，不僅回吐上周全部漲幅還多跌了些，此前中國當局周末宣布刺激計畫，卻未詳述內容細節，不足以安撫對原油需求感到緊張的投資者。

同時，石油輸出國組織 (OPEC) 進一步下調今明兩年石油需求成長的預期，這也是周一油價下跌的原因之一。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.73 美元或 2.3%，收每桶 73.83 美元，上周該期貨上漲 1.6%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.58 美元或 2%，收每桶 77.46 美元，上周該期貨上漲 1.3%。

11 月交割汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.11 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格下跌 3%，收每加侖 2.27 美元。

11 月交割天然氣價格大跌 5.2%，收每百萬 Btu 2.49 美元。

市場驅動力

施耐德電機全球研究與分析副總監 Robbie Fraser 表示：「雖然地緣政治風險已將油價推回每桶 70 美元以上，但市場持續擔憂需求的情緒仍縮限上漲幅度。」

中國財政部部長藍佛安周六宣布將擴大舉債，以應對經濟成長緩慢、穩定房地產市場、補充國有銀行資本並為貧困人口提供幫助，但藍佛安並未公佈新財政刺激計畫的細節。投資者本盼望藍能宣布高達人民幣 2 兆元 (合 2800 億美元) 的財政刺激方案。

XS.com 高級市場分析師 Samer Hasn 也表示，該新聞發布會本備受市場期待，但卻令人大失所望。與此同時，中國公佈的消費者物價指數和生產者物價指數均未達到預期，使情況變得更糟。

中國 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 0.4%，而生產者物價指數 (PPI) 則年減 2.8%。

XS.com 高級市場分析師 Antonio Ernesto Di Giacomo 告中寫道：「中國經濟成長緩慢，財政刺激力度不足，引發市場對其經濟復甦的質疑。」「中國經濟疲弱導致石油需求預計下降，但投資者對中國提振經濟的能力缺乏信心，因而負面衝擊國際市場原油價格。」

OPEC 周一發布月報，將今年原油需求成長預測調降 10.6 萬桶 / 日，使其降至 190 萬桶 / 日，基於其「收到的實際數據，以及對某些地區略低的預期」。另外，OPEC 也將 2025 年的需求成長預測下調 10.2 萬桶 / 日至 160 萬桶 / 日。