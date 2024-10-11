空襲警報！美政府恐將拋售44億美元比特幣

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-11 08:32

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美國最高法院駁回 Battle BornInvestments 等人與絲綢之路相關的 69370 枚比特幣 (價值 44 億美元) 的上訴，代表美國政府可以隨意出售這些比特幣，引發價格巨大波動。

數據來看，美國政府近期頻繁轉移了跟絲綢之路相關的大量比特幣。僅在今年 7 月和 8 月的兩週內，美國政府就將價值約 26 億美元的比特幣轉移到新的錢包地址，通常被視為準備出售的前兆。

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不過，由於美國法警署與 Coinbase Prime 有資產託管協議，因此該交易所可能只是幫政府託管這些資產。然而，隨著全球各國政府持續拋售沒收的大量加密貨幣，市場對可能引發的價格波動表示擔憂。

川普先前表示，若贏得總統大選，他會建立策略性的比特幣儲備，且「永不出售」。經濟學家 Peter Schiff 認為，川普這番言論可能拜登政府迅速採取拋售行動。