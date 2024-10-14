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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富國銀行(WFC-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為64.25元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 10:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對富國銀行(WFC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.06元上修至5.17元，其中最高估值5.34元，最低估值4.95元，預估目標價為64.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.34(5.25)5.976.857.7
最低值4.95(4.87)5.055.797.7
平均值5.15(5.07)5.446.337.7
中位數5.17(5.06)5.476.317.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值830.31億848.86億881.13億887.54億
最低值813.48億808.06億832.65億887.54億
平均值823.16億825.60億854.99億887.54億
中位數823.53億825.37億856.09億887.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.050.414.953.144.83
營業收入1,054.13億821.31億854.24億778.34億1,162.19億

詳細資訊請看美股內頁：
富國銀行(WFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWFC

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