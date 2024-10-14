鉅亨速報 - Factset 最新調查：富國銀行(WFC-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為64.25元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 10:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對富國銀行(WFC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.06元上修至5.17元，其中最高估值5.34元，最低估值4.95元，預估目標價為64.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.34(5.25)
|5.97
|6.85
|7.7
|最低值
|4.95(4.87)
|5.05
|5.79
|7.7
|平均值
|5.15(5.07)
|5.44
|6.33
|7.7
|中位數
|5.17(5.06)
|5.47
|6.31
|7.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|830.31億
|848.86億
|881.13億
|887.54億
|最低值
|813.48億
|808.06億
|832.65億
|887.54億
|平均值
|823.16億
|825.60億
|854.99億
|887.54億
|中位數
|823.53億
|825.37億
|856.09億
|887.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.05
|0.41
|4.95
|3.14
|4.83
|營業收入
|1,054.13億
|821.31億
|854.24億
|778.34億
|1,162.19億
詳細資訊請看美股內頁：
富國銀行(WFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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