盤中速報 - Celestia大漲9.11%，報5.97美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-13 16:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過9.11%，最新價格5.97美元，總成交量達0.53億美元，總市值12.76億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：6.2美元，近 1 日最低價：5.34美元，流通供給量：214,249,007。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.91%
- 近 1 月：+22.62%
- 近 3 月：-9.27%
- 近 6 月：-44.99%
- 今年以來：-60.54%
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