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鉅亨速報

盤中速報 - Celestia大漲9.93%，報5.85美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-13 13:05


Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過9.93%，最新價格5.85美元，總成交量達0.37億美元，總市值12.46億美元，目前市值排名第 40 名。

近 1 日最高價：5.86美元，近 1 日最低價：5.31美元，流通供給量：214,249,007。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.91%
  • 近 1 月：+22.62%
  • 近 3 月：-9.27%
  • 近 6 月：-44.99%
  • 今年以來：-60.54%

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