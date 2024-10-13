盤中速報 - Arkham大漲8.13%，報1.76美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-13 18:20
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過8.13%，最新價格1.76美元，總成交量達0.42億美元，總市值3.93億美元，目前市值排名第 86 名。
近 1 日最高價：1.85美元，近 1 日最低價：1.61美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+22.18%
- 近 1 月：+67.86%
- 近 3 月：+33.07%
- 近 6 月：+28.27%
- 今年以來：+200.33%
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