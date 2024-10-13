盤中速報 - Sui大漲10.18%，報2.23美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-13 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過10.18%，最新價格2.23美元，總成交量達2.93億美元，總市值59.55億美元，目前市值排名第 15 名。
近 1 日最高價：2.3美元，近 1 日最低價：2.01美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+22.21%
- 近 1 月：+118.97%
- 近 3 月：+196.86%
- 近 6 月：+112.03%
- 今年以來：+166.64%
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