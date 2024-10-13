台股電子交投增溫 法人：聚焦大廠法說2025展望 行情正面看待

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-13 10:02

‌



過去一周，十一長假後的陸股未如預期走高，但台股和美股重要科技股或大廠近期都有活動、新計畫發表會或法說登場，使得電子類股表現好於傳產，相關半導體供應鏈、AI 概念股表現較佳。投信法人表示，隨著科技大廠重要法說陸續登場，可優先關注其對 2025 年的展望，此外，元月效應有機會在 11 月下旬開始顯現，行情仍是正面看待。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪表示，近期台股呈現類股輪動，再度推升指數緩步往 24000 點挺進，且因大盤之前回檔後，部分個股評價已經具有吸引力，加上晶圓龍頭大廠的 CoWoS-L 產能開出、以伊地緣政治風險帶動的中國製造需求，以及美國對中國半導體管制趨嚴預期，讓 AI 晶片、HBM、設備等出現提前拉貨需求，成為第四季支撐台股走高的助力。

‌



選股方面，黃新迪建議，看好第四季旺季行情將於美國大選後再起，可增持基本面佳、評價面合理類股，包括封測、先進製程半導體材料等，以及中國製造概念，整體配置以半導體、電腦周邊、電子零組件等科技族群為主。

隨著重要大廠法說即將登場，接下來動能該如何觀察？安聯投信台股團隊表示，若觀察重要權值股，不論是已公布的營收數據，或是市場對於第三季財報預期，所釋放的訊息都相對正面；隨著重要法說將陸續登場，可優先關注大廠對 2025 年的說法，這是最主要的觀察點。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著第四季到來，除景氣回升情形、各國政策動向外， 電子業股價動能主要變數在於 GB200 在第四季下旬開始出貨後的拉升狀態，傳產業則以陸股表現為依歸。

至於美國大選，仍時有雜音干擾市場，有待選情確定，不過，選後應是正面看待。地緣政治則是最不可控的變數。觀察技術面和資金面，外資未平倉空單是近年的新高；技術面則指向盤局。