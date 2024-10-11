搶攻海外僑民選票！川普提議廢除長達160年稅制 不對海外僑胞雙重課稅
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-11 17:16
美國總統大選倒數 3 個多禮拜，共和黨總統候選人川普周三 (9 日) 再提減稅政策，此次瞄準海外僑民提出取消「雙重課稅」制度。美國是主要經濟體中唯一一個實行這種稅收制度的國家，該稅制可追溯到 1864 年，當時美國政府為資助內戰而設立這項所得稅制。
嘗試贏得海外僑民支持的川普發出聲明說：「我支持結束對海外美國人的雙重課稅。」不過，川普團隊迄今未提供關於更多細節。
倡議組織「海外共和黨」(Republicans Overseas) 執行官 Solomon Yue 表示，他曾呼籲川普的競選幕僚將此議題提交給這位前總統，並盡量讓任何立場都顯得簡單明瞭，這一努力促成川普對於取消雙重課稅問題的支持。
正如川普之前競選時提出的取消小費稅、社會保障福利稅跟加班費稅想法一樣，川普最新的稅收政見不再僅限於延長即將到期的 2017 年減稅政策，以及他總統任期內推動的其他政策大框架構想，而是更為針對特定人群。
上述的稅法修訂，可能會為美國富人提供移居海外、保留公民身份和逃避部分美國稅收的機會，尤其是那些收入較高、投資較多的人，
雙重課稅制度對一些「意外」成為美國人的群體來說，也尤為惱火，這些人只因為出生在美國而自動擁有美國公民身份，但日常生活可能與美國幾乎沒有關係。
這一稅制修訂可能會為川普拉攏到數百萬張海外選票的支援。根據聯邦投票援助計劃提供的數據，2022 年約有 440 萬美國公民居住在國外，其中約有 280 萬人年滿 18 歲，有資格在其原籍州投票。
一位知情人士透露，川普競選團隊希望這項提案能吸引許多海外僑民的選票，尤其是居住在以色列的選民。
美國對海外美國人的稅收有一些限制，這些人不必就其在 12 萬 6500 美元以下的收入向美國繳稅。他們向外國政府支付的一些款項，也可以獲得稅收抵免，因此他們只需在美國稅負高於當地稅負的情況下向美國納稅。 但高收入者和有投資或退休收入的人，有時必須在承擔外國稅負之外再向美國納稅。
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