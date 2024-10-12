鴻海科技日登場、新光金股臨會、央行打炒房鬆綁 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-12 10:50

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鴻海科技日周二 (8 日) 登場，董事長劉揚偉指出，AI 對企業具有商業價值，鴻海及供應鏈都準備好了，將成首個量產出貨 GB200 的公司；新光金周三 (9 日) 召開股臨會，72% 贊成新新併；央行周三宣布提供三大協處措施，放寬限制，以下為本周大事

〈鴻海科技日〉劉揚偉：量產出貨 GB200 搶頭香 供應鏈也準備好了

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鴻海科技日 HHTD24 周二 (8 日) 登場，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉開場致詞時表示，人工智慧 (AI) 對企業來說具有商業價值，看起來需求非常令人振奮，而鴻海及供應鏈已準備好了，將成為首個量產出貨 GB200 的公司。

劉揚偉也透露，目前正在墨西哥打造全球最大的 GB200 工廠，產能非常「巨大」。同時，他認為，隨著「主權 AI」概念興起，伺服器製造在地化將成為未來趨勢。

此外，也正式發表 MODEL D 新世代多功能生活休旅車，以及 MODEL U 新型態電動中型巴士，同時正式揭露為美國合作夥伴打造的北美版 MODEL C，並預告 2025 年底正式量產推出。

〈新光金股臨會〉72% 贊成新新併 魏寶生：創造金融業歷史

新光金 (2888-TW) 周三 (9 日) 臨時股東會歷時 3 個半小時，會中股東盡情發言，普通股股東出席比率高達 85.63%，最終表決，贊成比率達 72.29%，董事長魏寶生宣布與台新金的合併案通過。魏寶生表示，此合併案創造了金融業歷史，將會盡快送件與主管機關溝通。

魏寶生也透露，外資股東相當肯定此案，支持度「幾乎全壘打」，並強調股臨會後就是溝通的開始，爭取員工全數留任，各子公司都會深入了解；至於送件金管會時程，魏寶生說，因為主管機關最為重視員工權益，還需要時間溝通交流，「盡量趕在 10 月底前送件吧」。

〈台新金股臨會〉92% 贊成併購新光金 小股東贈禮盼吳東亮「10 萬伏特電力」

台新金 (2887-TW) 股東臨時會周三 (9) 日上午登場，討論與新光金 (2888-TW) 合併案，普通股出席率達到 78.52%，較以往股東會踴躍，最終表決，贊成權數達 92.72%，超過法定規定，通過合併案。值得注意的是，首位登記發言的股東，贈送一隻「皮卡丘」給董事長吳東亮，希望他也能擁有 10 萬伏特的電力。

央行打炒房的配套放寬措施來了 這三類人可免波及

中央銀行日前祭出第七波打炒房措施，被市場解讀為史上出手最重，並將嚴重衝擊房市信心，波及無辜民眾，央行周三 (9 日) 宣布提供三大協處措施，排除對繼承房屋者、實質換屋族的限制，且申辦新青安的首購族也不受此影響。

〈房產〉央行打炒房鬆綁 房仲：繼承取得購屋者解套 但換屋族還要看銀行態度

台積電 9 月營收創次高 Q3 營收 7596 億元飛越財測寫新高