鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股ALSN-US的目標價調升至90元，幅度約7.14%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)提出目標價估值：中位數由84元上修至90元，調升幅度7.14%。其中最高估值128元，最低估值67元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Allison Transmission控股評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀2位。
Allison Transmission控股今(29日)收盤價為87.76元。近5日股價上漲7.14%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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