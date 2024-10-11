search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 承業醫(4164)9月營收4.84億元年增率高達81.27％

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 17:15


承業醫(4164-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣4.84億元，年增率81.27%，月增率88.63%。

今年1-9月累計營收為25.79億元，累計年增率6.39%。

最新價為44.7元，近5日股價上漲5.61%，相關生技醫療下跌-2.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+32 張
  • 外資買賣超：+57 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 4.84億 81% 89%
24/8 2.57億 5% 15%
24/7 2.23億 -2% -39%
24/6 3.64億 -13% -6%
24/5 3.85億 56% 76%
24/4 2.19億 -1% -1%

承業醫(4164-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收承業醫

相關行情

台股首頁我要存股
承業醫44.7-3.04%
美元/台幣32.1820.07%

延伸閱讀


Empty