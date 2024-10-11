營收速報 - 承業醫(4164)9月營收4.84億元年增率高達81.27％
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 17:15
今年1-9月累計營收為25.79億元，累計年增率6.39%。
最新價為44.7元，近5日股價上漲5.61%，相關生技醫療下跌-2.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+32 張
- 外資買賣超：+57 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|4.84億
|81%
|89%
|24/8
|2.57億
|5%
|15%
|24/7
|2.23億
|-2%
|-39%
|24/6
|3.64億
|-13%
|-6%
|24/5
|3.85億
|56%
|76%
|24/4
|2.19億
|-1%
|-1%
承業醫(4164-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇