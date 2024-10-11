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鉅亨速報

盤後速報 - 瑞軒(2489)下週(10月18日)除息0.59元，預估參考價21.01元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 17:05


瑞軒(2489-TW)下週(10月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.59元。

以今日(10月11日)收盤價21.60元計算，預估參考價為21.01元，息值合計為0.59元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

瑞軒(2489-TW)所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。近5日股價下跌0.92%，集中市場加權指數上漲1.2%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/18 21.60 0.59 2.73% 0.0
2022/09/01 12.8 0.75 5.86% 0.5
2021/11/19 18.05 0.14 0.78% 0.0
2017/08/24 19.1 1.7 8.9% 0.0
2016/07/13 23.0 1.8 7.83% 0.0

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瑞軒21.60.47%

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