盤後速報 - 瑞軒(2489)下週(10月18日)除息0.59元，預估參考價21.01元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 17:05
瑞軒(2489-TW)下週(10月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.59元。
以今日(10月11日)收盤價21.60元計算，預估參考價為21.01元，息值合計為0.59元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
瑞軒(2489-TW)所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。近5日股價下跌0.92%，集中市場加權指數上漲1.2%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/18
|21.60
|0.59
|2.73%
|0.0
|2022/09/01
|12.8
|0.75
|5.86%
|0.5
|2021/11/19
|18.05
|0.14
|0.78%
|0.0
|2017/08/24
|19.1
|1.7
|8.9%
|0.0
|2016/07/13
|23.0
|1.8
|7.83%
|0.0
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