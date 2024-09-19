瑞儀擬斥102億元收購丹麥NILT全部股權 跨入超穎光學領域
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-19 17:26
背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (19) 日召開重訊，宣布簽署正式股份買賣合約，將以 2.847 億歐元(約新台幣 102 億元)，收購收購丹麥光學公司 NIL Technology ApS，使集團除了在背光與前光等顯示器市場外，跨入了超穎光學的領域。
NILT 創立於 2006 年，專注於開發「超穎光學元件 Meta-Optics」，相關設計與模具製造處於世界領先地位，主要產品與服務為「奈米級微結構模具開發」，和「紫外光壓印與蝕刻方式生產晶圓級光學元件」，並於丹麥、瑞典、瑞士、與馬來西亞設有研發與生產據點。
瑞儀表示，未來結合 NILT 與 2023 年併購的芬蘭光學公司 Nanocomp 之模具與壓印技術，使集團得以在背光與前光等顯示器市場外，跨入了超穎光學的領域。針對消費性電子產品、車用市場、生醫等客戶群，集團將提供 3D 感測、AR Waveguide 鏡片、與鏡頭等超穎光學元件。
此交易已獲得瑞儀以及 NILT 公司董事會一致核准，雙方也簽署正式股份買賣合約，在獲得所需各國主管機關批准後，預計於 2025 年第一季完成交割。
瑞儀表示，目前集團發展策略為「雙引擎進化（Dual Engine Evolution）」，旨在通過「自主強化」和「外部投資與併購」兩大引擎，提升光學產品之設計、模具和製程等核心能力，並持續扮演客戶於高階光學解決方案之重要製造夥伴，提供一站式服務。
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