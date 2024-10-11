澳洲供應中斷、陸需求強勁 鋁價連兩天創高 但專家稱「這時間」將出現轉折

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-11 14:44

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拜全球供應中斷及中國需求強勁之賜，鋁價今 (11) 日續創新高，該金屬期貨在上海期貨交易所內飆漲 6.4% 至每噸 4630 人民幣，創下該期貨合約自去年 6 月推出以來新高。此外，來自澳州西部的鋁礦出貨價格攀​​升至每噸 550 美元，為 2021 年以來新高價格。

過去一年，由於中國和澳洲的供應出現問題，加上中國的鋁產量達到創紀錄水平，鋁價一直在上漲，而有關幾內亞供應中斷的報導，也可能是鋁價這波漲勢的導火線。研究機構 Mysteel Global 今日表示，幾內亞一座礦場的鋁土礦運輸作業可能已經中斷。

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幾內亞是全球最大的鋁土礦供應國之一，而鋁土礦是鋁的關鍵原物料。

今年 1 月，美國鋁業公司表示，將關閉其位於西澳的 Kwinana 煉鋁廠。今年 5 月，力拓也以天然氣短缺為由，宣布旗下位於澳洲昆士蘭省的冶煉廠出貨遭遇到不可抗力的因素。

在中國，由於環境檢查問題，導致鋁土礦短缺，使得鋁的供應受到限制，在市場需求強勁下，中國鋁生產商利用了這一點提高產量。

根據《彭博資訊》數據，明年將有約 640 萬噸的新產能投產，恐削弱鋁價表現。

另據中國鋁業公司的數據，截至今年 6 月，中國鋁的總產能為 1.04 億噸。

然而，有市場人士認為，今年第四季的基本面支撐顯露疲態，因為自 8 月以來，中國國內的鋁已實現供需平衡，即便部分國產產能未能完全釋放，也未出現短缺問題。