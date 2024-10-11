凸顯平等對待原則！中國推首個民營經濟促進法草案 公開徵求社會意見

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-11 13:20

‌



中國司法部跟國家發改委週四 (10 日) 在官網貼出《中華人民共和國民營經濟促進法（草案徵求意見稿）》，該法為中國首個專門關於民營經濟發展的基礎性法律，盼進一步優化穩定、公平、透明、可預期的民營經濟發展環境。

中國政府此舉將讓民營企業吃下定心丸，並落實第二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，明確要求「制定民營經濟促進法」。

‌



草案徵求意見稿明確指出，民營經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，是推進中國式現代化的生力軍，是高品質發展的重要基礎，是推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的重要力量。

專家認為，制定民營經濟促進法，是落實中共、國務院促進民營經濟發展決策部署的重要舉措，是以法治方式推動民營經濟高品質發展的必然要求。

其次，草案徵求意見稿擬規定實行全國統一的市場准入負面清單制度，市場准入負面清單以外的領域，包括民營經濟組織在內的各類經濟組織可以依法平等進入。

草案徵求意見稿也對落實公平競爭審查制度、定期清理市場准入壁壘、禁止在招標投標和政府採購等公共資源交易中，限制或排斥民營經濟組織等作出規定。

草案徵求意見稿提出，支援民營經濟組織在戰略性新興產業、未來產業等領域投資和創業，鼓勵開展傳統產業轉型升級，參與現代化基礎設施投資建設。

專家認為，制定民營經濟促進法，將有效化解民營經濟發展中在市場准入、公平競爭、投融資支援等方面面臨的問題，更好保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。

此外，草案徵求意見稿也支援有能力的民營經濟組織承擔重大技術攻關任務。根據發改委數據，近年民營企業創新水準不斷提升。截至 2023 年底，國家高新技術企業、科技型中小企業擁有有效發明專利 213.4 萬件，佔國內企業總量的近四分之三。

草案徵求意見稿鼓勵支援民營經濟組織在發展新質生產力中積極發揮作用，以科技創新催生新產業、新模式、新動能，其中明確提出，支持民營經濟組織參與國家科技攻關專案，支援有能力的民營經濟組織牽頭承擔重大技術攻關任務，向民營經濟組織開放國家重大科研基礎設施。

最後，草案徵求意見稿中也強調要強化民營經濟發展法治保障，必須有效防範不當立案、選擇性執法司法、趨利性執法司法或地方司法保護，避免超許可權、超範圍、超數額、超時限查封、扣押、凍結財物等。

在服務保障方面，草案徵求意見稿明確，建立暢通有效的政企溝通機制，制定與經營主體生產經營活動密切相關的法律、法規、規章和其他規範性檔、司法解釋，或者作出有關重大決策，應當注重聽取包括民營經濟組織在內各類經濟組織、行業協會商會的意見建議。

同時，草案徵求意見稿對強化行政執法監督、防止多頭執法等作出規定，健全失信懲戒和信用修復制度，對符合信用修復條件的，要求及時解除懲戒措施並在相關公共信用資訊平臺實現協同修復。