〈中信金股臨會〉額定資本額增加 吳一揆：併購暫無對象 遵照金管會指示

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-11 10:31

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中信金 (2891-TW) 今 (11) 日上午舉行股東臨時會，討論提高額定資本額，由 2300 億元提升至 3200 億元，對於新新併一案，董事長顏文隆表示，因自身為利害關係人應迴避，副董吳一揆則回應，若從中信金角度出發，未來任何併購都會遵照金管會指示，目前沒有設定任何對象，這次增加資本額只是單純就過去 5 年沒有增資來評估，必須為未來 5 到 10 年業務擴張做好準備。

根據中信金統計，此次股臨會股東出席率為 80.99%，提高額定資本額議案最終以 81.84% 贊成表決通過。

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顏文隆致詞時表示，上半年全球經濟情勢充滿挑戰，國內經濟成長動能持續升溫，帶動金融三業上半年獲利突破 6000 億元大關，根據金管會統計，前 8 月三大金融業合計衝破 8200 億元，創史上同期新高。

顏文隆進一步指出，中信金獲利非常亮眼，累計前 9 月稅後純益 586.5 億元，EPS 達 2.95 元、ROE 17.82%，獲利超越去年全年，提前改寫年度歷史新高紀錄，此次股臨會考量各項業務發展，修改公司章程，提高額定資本額至 3200 億元，希望各位股東給予支持。

對於股東關切提高資本額的目的，吳一揆回應，整體來說，修改章程增加額定資本額，從 2300 億元提高至 3200 億元，主要目的是著眼於長期營運發展需求、靈活的資本運用及時效性，事實上，中信金過去 5 年來都沒有增加任何資本額，反觀同業，無論是富邦金、玉山金或開發金，大約增加約 500 億元，台新金與新光金今年更一口氣增加 1500 億元，業界皆是如此，考量未來有業務規劃，希望能及早來做準備。

吳一揆進一步指出，前一次增資落在 2015 年，當時把額定資本額從 1800 億元提高至 2300 億元，中間經歷台灣人壽的併購案，除非是有意義的併購，否則不會隨意提高資本。