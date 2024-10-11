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鉅亨速報

盤中速報 - 晶呈科技(4768)大漲7.11%，報241元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:04


晶呈科技(4768-TW)11日09:03股價上漲16元，報241.0元，漲幅7.11%，成交226張。

晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。

近5日股價下跌0.88%，櫃買市場加權指數下跌0.86%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-87 張
  • 外資買賣超：-73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張
  • 融資增減：+25 張
  • 融券增減：-5 張

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集中市場加權指數22893.031.03%

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