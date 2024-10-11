盤中速報 - 晶呈科技(4768)大漲7.11%，報241元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:04
晶呈科技(4768-TW)11日09:03股價上漲16元，報241.0元，漲幅7.11%，成交226張。
晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。
近5日股價下跌0.88%，櫃買市場加權指數下跌0.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-87 張
- 外資買賣超：-73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
- 融資增減：+25 張
- 融券增減：-5 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】中秋節後，迎接第三季季底，法人作帳股，飆股大公開?
- 晶呈科技:晶呈科技股份有限公司（公司代號：4768）113年除權配股股票上櫃掛牌日期。
- 晶呈科技:本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解
- 晶呈科技9月營收0.83億元年增61.33% 1—9月達7.55億元
上一篇
下一篇