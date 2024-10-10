〈貴金屬盤後〉美元登近2個月高點 下月降息恐僅1碼 黃金連跌6日 但幅度不大

鉅亨網編譯許家華 2024-10-10 06:33

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由於美元走強以及美聯準會 (Fed)11 月大幅降息的預期減弱，黃金周三 (9 日) 連續第六天回落。

現貨黃金下跌 0.5%，至每盎司 2607.93 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.4%，至每盎司 2626 美元。

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紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「市場沒有發生變化，因為不同以往的非農就業報告恐令聯邦公開市場委員會 (FOMC) 重新調整，這就是為何黃金價格沒有變化，且連續 6 日走跌，儘管回調幅度不大。」

聯準會在 9 月 17 日至 18 日會議紀要中將基準政策利率下調了半個百分點，會議紀要指出，未來的降息步伐不會由初始大幅降息決定。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計聯準會下個月降息 25 個基點的可能性為 76%。

由於黃金不孳息，因此成為降息環境的首選投資。

達拉斯聯邦儲備銀行 (Fed) 行長 Lorie Logan 表示，鑑於通膨實際上仍有上行風險，且經濟前景的有「重大不確定性」，她希望未來的降息幅度縮小。

投資者現在等待分別於周四和周五將公佈的美國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，以進一步了解利率前景。

Kinesis Money 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 報告指出：「儘管黃金價格小幅回落，但降息預期和持續的地緣政治緊張局勢表明，從長遠來看，黃金背後可能仍會保持支撐力。」

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