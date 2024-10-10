〈貴金屬盤後〉美元登近2個月高點 下月降息恐僅1碼 黃金連跌6日 但幅度不大
鉅亨網編譯許家華 2024-10-10 06:33
由於美元走強以及美聯準會 (Fed)11 月大幅降息的預期減弱，黃金周三 (9 日) 連續第六天回落。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「市場沒有發生變化，因為不同以往的非農就業報告恐令聯邦公開市場委員會 (FOMC) 重新調整，這就是為何黃金價格沒有變化，且連續 6 日走跌，儘管回調幅度不大。」
他補充：「過去幾個交易日美元大幅上漲，給黃金帶來了下行壓力。」美元指數觸及近兩個月高點，使得美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更昂貴。
聯準會在 9 月 17 日至 18 日會議紀要中將基準政策利率下調了半個百分點，會議紀要指出，未來的降息步伐不會由初始大幅降息決定。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計聯準會下個月降息 25 個基點的可能性為 76%。
由於黃金不孳息，因此成為降息環境的首選投資。
達拉斯聯邦儲備銀行 (Fed) 行長 Lorie Logan 表示，鑑於通膨實際上仍有上行風險，且經濟前景的有「重大不確定性」，她希望未來的降息幅度縮小。
投資者現在等待分別於周四和周五將公佈的美國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，以進一步了解利率前景。
Kinesis Money 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 報告指出：「儘管黃金價格小幅回落，但降息預期和持續的地緣政治緊張局勢表明，從長遠來看，黃金背後可能仍會保持支撐力。」
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