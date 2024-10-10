盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5318.59點
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 03:52
截至台北時間10日03:37，費城半導體上漲52.49點（或1%），暫報5318.59點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.8%
- 近 1 月：+16.3%
- 近 3 月：-8.66%
- 近 6 月：+9.13%
- 今年以來：+26.12%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲3.16%；科林研發(LRCX-US)上漲2.95%；博通(AVGO-US)上漲2.85%；科磊(KLAC-US)上漲2.77%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.57%。
部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌1.2%；美光科技(MU-US)下跌0.98%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.87%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.87%；輝達(NVDA-US)下跌0.05%。
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