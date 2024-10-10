盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5318.52點
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 00:10
截至台北時間09日11:55，費城半導體上漲52.42點（或1%），暫報5318.52點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.8%
- 近 1 月：+16.3%
- 近 3 月：-8.66%
- 近 6 月：+9.13%
- 今年以來：+26.12%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲2.85%；科林研發(LRCX-US)上漲2.57%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.4%；科磊(KLAC-US)上漲2.31%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲2.28%。
部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌1.04%；超微半導體(AMD-US)下跌0.56%；台積電(TSM-US)下跌0.42%。
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