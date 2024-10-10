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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5318.52點

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 00:10


截至台北時間09日11:55，費城半導體上漲52.42點（或1%），暫報5318.52點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.8%
  • 近 1 月：+16.3%
  • 近 3 月：-8.66%
  • 近 6 月：+9.13%
  • 今年以來：+26.12%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲2.85%；科林研發(LRCX-US)上漲2.57%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.4%；科磊(KLAC-US)上漲2.31%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲2.28%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌1.04%；超微半導體(AMD-US)下跌0.56%；台積電(TSM-US)下跌0.42%。

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費城半導體5292.3420.50%
安謀控股公司147.052.40%
科林研發82.6452.02%
芯源系統933.361.11%
科磊799.211.95%
凌雲邏輯120.61.74%
美光科技100.9799-1.52%
超微半導體170.28-1.46%
台積電184.85-0.65%

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