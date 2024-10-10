竹廷浮動式離岸風電環評過關 助台灣風場進入深水區

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-10 09:40

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國際離岸風電開發商福廷綠能源 (Flotation Energy) 在台推動「竹廷式浮動式離岸風電計畫」，已正式通過環境影響評估 (EIA)，協助台灣將風場區域擴展至台灣海峽的更深水域。

福廷綠能源說明，竹廷浮動式離岸風電計畫規劃在新竹縣以及新竹市外海，面積約 181 平方公里，離岸最近距離約 22 公里，總裝置容量不超過 1.2GW，預計設計風機 60 至 85 部，單機發電量則為 14MW 至 20MW，正式全面投入供電後，將可提供台灣至少 100 萬家戶用電。

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福廷綠能源技術專案總監 Marcus Dowling 表示，過去福廷綠能源許多團隊成員曾參與金卡登 (Kincardine) 的建設，金卡登為世界首個，同時也是最大的併網浮動式風場。此外，藉由金卡登的建設經驗，目前也應用在福廷綠能源旗下的 560MW 的 Green Volt 計畫，Green Volt 一旦投入運營，將成為全球最大浮動式風電場之一。